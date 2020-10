Op de Jan van Riebeecklaan in Eindhoven is in de nacht van zaterdag op zondag een auto op zijn dak terecht gekomen. Dat gebeurde rond de klok van 4.30 uur.

Hoe dat kon gebeuren, is niet duidelijk. De verwondingen van het slachtoffer vielen mee. De man moest worden nagekeken in de ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

De man is naar het politiebureau gebracht voor een ademanalyse. De analyse moet uitwijzen of de man gedronken had.