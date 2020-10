Bij gezondheidszorgcentrum De Grijze Generaal aan de Winston Churchilllaan in Eindhoven woedde zaterdag begin van de middag brand. Daarbij raakte een vrouw zwaargewond. De politie bevestigt dat de vrouw aan haar verwondingen is overleden.

De hulpdiensten ontvingen de eerste meldingen rond 13.15 uur.

Een vrouw raakte door de brand zwaargewond. Zij is met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. De politie bevestigt dat de vrouw aan haar verwondingen is overleden en gaat ervan uit dat het gaat om zelfdoding.

De brandweer zette twee blusvoertuigen en een hoogwerker in. Ook kwam er een ambulance ter plaatse om personen op onder meer rookinhalatie te controleren.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).