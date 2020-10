Het Máxima Medisch Centrum (MMC) verplaatst met ingang van maandag operaties en de meeste dagbehandelingen, waar mogelijk, van Eindhoven naar Veldhoven. Dit om sneller in te kunnen spelen op een eventuele sterke toename van het aantal coronapatiënten in de regio.

Het MMC levert coronazorg in Veldhoven. Het verplaatsen van operaties en veel dagbehandelingen naar Veldhoven heeft als voordeel dat hierdoor al veel medisch personeel in Veldhoven ingeroosterd is. "Dan hebben we de juiste mensen dichtbij als het nodig is", zegt een woordvoerder van het ziekenhuis. "We kunnen op deze manier snel schakelen."

Momenteel ziet het MMC het aantal coronapatiënten gestaag toenemen. Van een sterke toename is in het MMC nog geen sprake, maar er zijn wel zorgwekkende aanwijzingen dat dat zou kunnen gebeuren, zegt de woordvoerder. Zo is het aantal coronabesmettingen in diverse gemeenten in De Kempen relatief hoog.

Het MMC bekijkt per week of de maatregel verlengd wordt.