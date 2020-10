Op Remichweg in Eindhoven is vrijdagmiddag een man neergeschoten. Dat gebeurde op straat voor een woning. Het slachtoffer is door bekenden naar het ziekenhuis gebracht. De politie meldde rond 20.00 uur dat een 25-jarige Eindhovenaar is opgepakt voor betrokkenheid.

Het is nog onduidelijk wat er zich precies heeft afgespeeld. Het slachtoffer leek niet ernstig gewond, omstanders zagen hem hinkelend een auto instappen. Daarna is hij mogelijk naar het Catharina Ziekenhuis gebracht, wat op een steenworp afstand ligt.

De politie is ter plaatse. De omgeving is ruim afgezet met linten en agenten doen onderzoek.