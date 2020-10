In een woning in Eindhoven heeft de politie ongeveer 2,5 kilo amfetamine en 50 gram cocaïne gevonden. Volgens wijkagente Marleen van Heeswijck van de politie in Eindhoven-Zuid hadden de drugs een straatwaarde van ongeveer 25.000 euro.

De politie had een melding gekregen via Meld Misdaad Anoniem over drugs in de woning. Agenten kregen een machtiging van de officier van justitie om de woning binnen te gaan.

Zij vonden spullen die kunnen worden gebruikt om drugs te verpakken. Vervolgens werden ook de drugs gevonden.