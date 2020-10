Eindhoven stelt de panden Ruysdaelbaan 106 en Jacob Oppenheimstraat 1 permanent beschikbaar als goedkope atelierruimtes voor starters in de creatieve sector. Daarvoor vraagt de gemeente een bijdrage van bijna 2 miljoen euro uit de Regiodeal Brainport Eindhoven.

Van dat geld kunnen de gebouwen geschikt gemaakt én tegen een lage huur verhuurd worden. Op die manier komt er in Eindhoven permanent bijna 4.700 vierkante meter atelierruimte beschikbaar. Die is vooral bedoeld voor starters die nog geen hoge huur (tot 55 euro per vierkante meter) kunnen betalen. Daar is in Eindhoven grote behoefte aan, zo bleek eerder uit onderzoeken. De stad wil met de ateliers talenten behouden en stimuleren door ze meer zekerheid te bieden over de huisvesting.

Ook wil het college van B en W bijna 2,4 miljoen euro voor een subsidieregeling voor zogenaamde 'makerspaces'. Dat zijn gebouwen of complexen als Microlab, TAC of Broet die al functioneren voor een gemeenschap van creatievelingen en bedrijfjes. Zij kunnen daaruit bijdragen krijgen voor bijvoorbeeld aanpassing van het pand, investeringen in machines of in de samenwerking onderling.

Het geld, in totaal bijna 4,4 miljoen euro, moet komen uit een subsidieaanvraag aan de Regiodeal Brainport Eindhoven. Daarin zit de 130 miljoen euro die het Rijk beschikbaar stelde om onder meer het vestigingsklimaat in de regio en de bevordering van talenten te stimuleren. Eind oktober verwacht het college daarover een beslissing.

Normaal gesproken moet tegenover een subsidietoekenning ook een eigen investering staan. In dit geval voldoet volgens het college een bijdrage van twee ton. Dat zijn de kosten aan uren die ambtenaren en derden erin gestoken hebben. De gemeente mist ook inkomsten: Ruysdaelbaan 106 (kantoorpand, vroeger Jeugdzorg en daarna Stichting Ruimte) en Jacob Oppenheimerstraat 1 (oude Mgr. Bekkersschool) stonden op de lijst met op termijn te verkopen gebouwen. Nu dat zeker de eerste twintig jaar niet doorgaat, scheelt dat aan opbrengsten.

Over het beschikbaar stellen van gebouwen voor permanente atelierruimte wordt al jaren gepraat. Conclusie was dat de stad eigenlijk 15.000 vierkante meter extra goedkope ateliers nodig heeft, om de wachtlijst van 300 mensen op te lossen. En om te voorkomen dat designers die hier opgeleid worden, de stad toch verlaten. Nu komt het college dus met krap eenvijfde daarvan. Bovendien was het pand aan de Ruysdaelbaan al in verhuur.

Bij de behandeling van het vastgoedbeleid is onlangs wel vastgesteld dat de gemeente de ateliers alleen tijdelijk beschikbaar wil stellen: startende designers kunnen dan voor maximaal vijf jaar, maar liefst korter iets huren. Daarna horen ze door te stromen naar andere, eventueel commerciële ruimtes.