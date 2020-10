Eindhoven schiet ook commerciële sportaccommodaties te hulp om te voorkomen dat sportverenigingen kopje onder gaan, omdat ze huur moeten betalen terwijl sporten door corona onmogelijk was. Volgende maand buigt het stadsbestuur zich bovendien over extra steun voor sportclubs en accommodaties vanwege de nieuwe beperkingen.

Eindhoven heeft in de zomer een pot van in totaal 2,3 miljoen euro beschikbaar gesteld voor noodlijdende sportverenigingen die wel kosten maken maar minder inkomsten hebben door de coronamaatregelen.

Huurkosten kwijtschelden

Sportclubs die ruimte huren van de gemeente hoefden van 1 maart tot 1 juli geen huur te betalen waardoor de gemeente al 7,5 ton verlies incasseerde.

Commerciële sportaccommodaties, zoals het IJssportcentrum en sommige zwembaden die amateursporters tegemoet zijn gekomen door de huur te beperken, kunnen sinds 15 september aankloppen in Den Haag. Ze kunnen een bijdrage krijgen voor de periode van 1 maart tot 1 juni.

Eindhoven heeft besloten om de commerciële verhuurders tegemoet te komen voor de maand erna, als ze de huurkosten van sportclubs kwijtschelden. Ze kunnen de compensatie binnenkort aanvragen. Er is in totaal 100.000 euro beschikbaar.

"Nu zijn er zoals beloofd dus ook mogelijkheden voor de verenigingen die de accommodatie niet huren bij de gemeente", zegt wethouder Stijn Steenbakkers in een toelichting.

Gedeeltelijke lockdown

Voor de komende periode heeft het gemeentebestuur nog niet bepaald wat nodig is. Amateursport in teamverband voor volwassenen ligt sinds deze week weer stil als gevolg van de gedeeltelijke lockdown. Wat de financiële schade is voor de sportsector gaat de gemeente de komende tijd inventariseren. "In november maken we de balans op. Indien nodig zal een aanvullend besluit worden genomen over noodsteun of maatwerk. Uiteraard kijken we naar de gevolgen van de nieuwe beperkende maatregelen", schrijft de wethouder in een brief aan de gemeenteraad.

Zware tijden blijven

IJskockeyclub Eindhoven Kemphanen zegt desgevraagd dat er inmiddels goed overleg is met de uitbater van het IJsportcentrum over de huur. En hoewel de vereniging tegenvallers nog redelijk kan incasseren onderstreept voorzitter Tom van Doorne dat het zware tijden blijven. De jeugd kan weliswaar nog komen trainen maar de senioren zitten weer noodgedwongen stil. "Leden twijfelen over de contributie voor komend seizoen, sponsoren haken af", zegt hij.

Bij de Eindhovense Sportraad bestaat niet de indruk dat sportclubs op omvallen staan. Bestuurslid Jeroen van der Meulen benadrukt ook dat huur niet het enige probleem is. Hij wijst op voetbalclubs en hockeyverenigingen met een eigen kantine die veel inkomsten missen. Gezonde clubs die in problemen raken kunnen beroep doen op extra hulp.