Eindhoven Airport scherpt het dragen van een mondkapje verder aan. De luchthaven stelt het dragen van een mondkapje vanaf donderdag ook verplicht in de parkeergarages.

Een mondmasker is al sinds half juni verplicht in de terminal voor alle passagiers (vanaf 13 jaar) en luchthavenpersoneel. Sindsdien is toegang tot de aankomst- en vertrekhal beperkt tot alleen passagiers en personeel.

Naast de parkeergarage worden mondkapjes ook verplicht in de gebouw waar diverse autoverhuurbedrijven gevestigd zijn. Ook in de terminal waar privé- en zakelijk vluchten vertrekken en aankomen, is het dragen van een mondkapje vanaf donderdag verplicht voor alle passagiers en medewerkers. De verplichting geldt voor iedereen vanaf 13 jaar.