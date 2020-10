Het Parktheater in Eindhoven wil de komende weken open blijven ondanks de aangescherpte coronamaatregelen. Dinsdagavond kondigde premier Mark Rutte samen met minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) onder meer aan dat theaters nog maar dertig bezoekers mogen ontvangen.

"Onze programmeurs zijn momenteel in overleg met de gezelschappen en impresariaten om te kijken of ze willen spelen voor dertig mensen of dat ze willen verplaatsen of annuleren. Onze bezoekers krijgen daar persoonlijk bericht over", aldus Geertje van Geel van het Parktheater. Het Parktheater zoekt nog naar een oplossing voor voorstellingen die door kunnen gaan en waarvoor meer dan dertig kaarten zijn verkocht, wat geldt voor veel voorstellingen de komende maand.

Popzaal de Effenaar heeft besloten om alleen geopend te blijven voor de concertreeks The Sessions, waarbij maar een beperkt aantal bezoekers aanwezig zal zijn. Verder schrapt het theater alle geplande shows met meer dan honderd bezoekers voor de komende maand.

Ook optredens in het Klokgebouw, waar maximaal duizend mensen een plekje konden vinden, worden geschrapt. Het gaat om shows van Eefje de Visser en Suzanne & Freek. De twee shows van het laatstgenoemde duo zijn inmiddels verschoven naar 27 februari.