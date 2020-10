De gemeente Eindhoven overweegt om onder meer sporthallen en andere grote gebouwen te gebruiken om de Tweede Kamerverkiezingen in maart volgend jaar conform de coronamaatregelen te kunnen laten plaatsvinden. Dat laat burgemeester John Jorritsma dinsdagavond weten na raadsvragen van D66.

De gemeente overweegt vooralsnog niet om het aantal stembureaus uit te breiden. Wel zullen kiezers worden opgeroepen om gespreid naar de stembus te komen, liet de burgemeester verder weten.

Vorige week werd bekend dat het kabinet onder andere de mogelijkheid onderzoekt om per post te stemmen. De vrees is dat vooral oudere, kwetsbare kiezers niet naar het stembureau durven, omdat zij bang zijn om besmet te raken.

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) was tot dusver niet enthousiast over het idee om de verkiezingen gedurende twee of meer dagen te houden, ondanks druk uit de Tweede Kamer. Het lukt gemeenten niet om plekken te vinden die twee dagen ingericht en bemand kunnen worden als stembureau.

Burgemeester Jorritsma legde uit dat Eindhoven hoe dan ook op zoek moet naar meer vrijwilligers. Per stembureau is sowieso al één extra vrijwilliger nodig om kiezers te wijzen op de coronaregels. Verder houdt de burgemeester er rekening mee dat stembureauleden afvallen door quarantaine of besmetting. Eindhoven zal een campagne lanceren om meer vrijwilligers te werven, kondigde hij aan.

Met het plan om het stemmen per volmacht uit te breiden is de Eindhovense burgemeester wegens fraudegevoeligheid niet gelukkig. Maar vanwege de crisissituatie mogen kiezers straks drie volmachtstemmen uitbrengen, in plaats van twee.