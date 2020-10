Het aantal mensen dat met het coronavirus in Zuidoost-Brabant in het ziekenhuis belandt, neemt toe, maar vooralsnog niet heel snel.

In het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven lagen in de nacht van maandag op dinsdag 26 coronapatiënten, van wie zeven op de intensive care (ic). Een week geleden ging het om zeventien personen van wie vijf op de ic.

Het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven verzorgde dinsdagochtend vijftien mensen die besmet waren. Dat waren er vorige week nog twaalf. Vier mensen liggen op de ic en dat is er één minder dan vorige week.

Het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop had acht coronapatiënten (vorige week zes), van wie nul op de ic (vorige week één). Van het Elkerliek ziekenhuis in Helmond zijn de gegevens nog niet bekend.