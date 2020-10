Vrachtwagenfabrikant DAF Trucks lanceert maandag een app waarmee chauffeurs hun rijgedrag kunnen optimaliseren via de mobiele telefoon. De DAF Connect App is gekoppeld aan een scorekaart die aangeeft wat de chauffeur kan doen om nog zuiniger te rijden.

In een dashboard wordt onder meer zichtbaar of de chauffeur minder hard zou moeten gasgeven of de vrachtwagen eerder moet laten uitrollen. Ook het gebruik van de cruiscontrol en het stationair laten draaien van de motor worden inzichtelijk gemaakt.

Met de app kan de chauffeur zijn of haar prestaties van de afgelopen 24 uur bekijken, maar ook een analyse laten maken van de afgelopen week, maand, het kwartaal of het afgelopen jaar.

Een ander onderdeel van de app is de mogelijkheid voor planners van transportbedrijven en vlooteigenaren om met de chauffeur via het DAF Connect-platform te communiceren over bijvoorbeeld planningen en de route.

Chauffeurs ontvangen de vragen op het scherm van hun telefoon en kunnen deze met een druk op de knop beantwoorden. De communicatie wordt vervolgens centraal opgeslagen. Daardoor kan ook na een dienstwissel een nieuwe groep planners bijvoorbeeld reeds gemaakte afspraken teruglezen.