De gemeente Eindhoven gaat in gesprek met scholen in de stad om ze bewust te maken van het risico op ongewenste invloeden uit het buitenland.

Wethouder Stijn Steenbakkers laat dat weten na vragen van CDA-raadslid Miriam Frosi naar aanleiding van onderzoek naar de invloed van China op het onderwijs in Nederland en twee mogelijke voorbeelden in Eindhoven.

In diverse media zijn het Stedelijk College en het Van Maerlantlyceum in Eindhoven naar voren gekomen als mogelijk doelwit van Chinese invloed. Zo krijgt het Stedelijk College subsidie van het Chinese Confucius Instituut en gaf het Chinese technologiebedrijf Huawei vorig jaar les aan scholieren van het Van Maerlantlyceum.

Instituut Clingendael concludeerde een paar maanden geleden in onderzoek voor het ministerie van Buitenlandse Zaken dat China politieke invloed probeert uit te oefenen op het hoger onderwijs en de wetenschap in Nederland. In het voortgezet onderwijs vindt geen Chinese beïnvloeding plaats, concludeerden de onderzoekers.

Het Stedelijk College heeft wethouder Steenbakkers verzekerd dat het Confucius Instituut geen voorwaarden stelt aan de subsidie. Het geld (ruim 9.000 euro) wordt onder andere gebruikt voor de viering van het Chinese nieuwjaar, voor workshops en om Chinese boeken en films te kopen.

Volgens de wethouder is het wenselijk om alert te zijn en politieke invloed uit onvrije landen te voorkomen. Hij waarschuwt dat de belangen van sommige landen de welvaart en stabiliteit in Nederland kunnen aantasten. "Hun belangen stroken niet altijd met de belangen van Eindhoven."