Federatie Eindhovens Carnaval (sFEC) heeft maandag officieel bekendgemaakt dat er dit jaar tijdens carnaval geen grote evenementen plaatsvinden. Dit betekent geen optocht, geen grote tenten en geen stadsprins.

De federatie betreurt het besluit, maar ziet geen andere mogelijkheid gezien de ontwikkelingen rondom het coronavirus. "Corona houdt ons allemaal in haar greep en in onzekerheid. Deze onzekerheid en de bescherming van de gezondheid van alle carnavalsvierders maken dit besluit noodzakelijk."

Van het afgelasten van alle activiteiten rondom carnaval is volgens de federatie nog geen sprake. "Laten we met z'n allen hopen dat we carnaval 2021 in sterk afgeslankte vorm wellicht toch groots kunnen vieren."