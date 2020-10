De Lichtjesroute heeft dit jaar zo'n 230.000 bezoekers getrokken. Daarmee reden meer mensen dan ooit de Lichtjesroute, het eerste grote evenement in Eindhoven dat ondanks corona doorging.

"Het is ook voor ons een vreemd jaar geweest", laat voorzitter Ivo Baijens van de Lichtjesroute weten. "Vanwege corona hebben we de nodige aanpassingen moeten doen en met veel beperkingen te maken gehad. En dan toch bijna een kwart miljoen bezoekers trekken. Fantastisch, met veel hulde en dank aan al onze vrijwilligers."

Die vrijwilligers verdienen de lof inderdaad. "Om extra risico's voor onze, vaak oudere, mensen te voorkomen, hebben we op eigen initiatief eind maart voor drie maanden onze thuisbasis in Oud-Woensel gesloten", aldus Baijens. "Daardoor hadden we minder tijd om nieuwe ornamenten en projecten te maken. Daarom kende de route maar één nieuw project: het honderdjarig bestaan van Groot Eindhoven dat op het Stadhuisplein treffend belicht werd."

Aanpassingen

Ook waren diverse aanpassingen noodzakelijk door corona. De twee grootste daarvan waren het schrappen van de 'eendjesvijver' aan de 1e Lieven de Keylaan uit de route. Traditioneel één van de hoogtepunten. Om diezelfde reden werd de vaste fietsavond afgelast om te voorkomen dat teveel mensen tegelijk op dezelfde locaties, zoals bij de vijver aan de Lieven de Keylaan, zouden zijn."

Desondanks kwamen mensen, ook van (ver) buiten de stad, naar Eindhoven voor de Lichtjesroute. "Het was bijna elke avond 'file rijden', zelfs op de doordeweekse dagen", kijkt Ivo Baijens terug op het evenement. "Auto's, fietsers en complete motorclubs." Onder de bezoekers ook veel expats. "Deze groep groeit elk jaar."

Onvolkomenheden

Het was dit jaar ook een route met onvolkomenheden. "We hebben goed overlegd met de gemeente over de route zodat we niet op onverwachte wegwerkzaamheden zouden stuiten. Nauwelijks storingen en een fantastisch publiek. Ik hoop dat de Lichtjesroute van 2020 voor veel mensen een lichtpunt is in deze vreemde tijden."

Op zondagavond om 22.30 uur gaan de vele tienduizenden ledlampjes weer voor een klein jaar uit. Maandag wordt begonnen om alles weer af te breken om vervolgens alweer te beginnen met de voorbereidingen voor een volgende Lichtjesroute.