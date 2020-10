De Eindhovense politie waarschuwt via sociale media voor de soms levensgevaarlijke gevolgen van het gebruik van lachgas. Aanleiding van die boodschap: een incident dat zich in de nacht van zaterdag op zondag voordeed op het station. Daar heeft een vrouw onder invloed van lachgas op de trainrails gepoept.

Rond 4.00 kreeg de politie een melding van NS omdat een vrouw haar ontlasting zou hebben achtergelaten op het spoor. Eenmaal ter plaatse bleek het om iemand te gaan die flink onder de invloed was van lachgas. Ze kon nauwelijks lopen, haar spraak was aangetast en ze had bevriezingsletsel op haar handen en mond.

"Lachgas leidt tot gezondheidsproblemen en is verslavend", waarschuwt een wijkagent. "Ik zie een sterke toename in het aantal gebruikers en incidenten rondom lachgas. Ik sprak de laatste maanden meerdere ervaringsdeskundigen die beweren dat lachgas gevaarlijker is dan harddrugs. Laten we dit probleem niet onderschatten!"