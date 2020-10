Bij een ernstig ongeval op de Doctor Berlagelaan in Eindhoven tussen een motor en een motorscooter zijn zondagmiddag twee gewonden gevallen.

De bestuurder van de motorscooter kwam van een zijstraat en werd door de motor geraakt in zijn flank. Hierbij liep hij een flinke beenwond op.

Een van de twee slachtoffers is met spoed naar het traumacentrum in Tilburg gebracht. Het andere slachtoffer is met onbekend letsel naar een ander ziekenhuis vervoerd. Voor het ongeval werd een traumahelikopter opgeroepen, maar die werd later afgemeld.

Het is niet de eerste keer dat er een ernstig ongeval gebeurt op de Doctor Berlagelaan. In 2017 werd de straat nog veiliger gemaakt en bracht de gemeente meer stopstrepen en lagere beplanting aan, nadat er in het verleden al tientallen ongevallen plaatsvonden.