In Eindhoven is in de nacht van woensdag op donderdag een auto uitgebrand. Het vuur woedde op het Generaal de Rhoopad.

Ondanks inzet van de brandweer, die iets na middernacht een melding kreeg van de brand, is er van de auto nauwelijks iets over.

Wat de oorzaak van de brand is, is niet bekend. De hulpdiensten doen nog onderzoek.