Alle medewerkers van fysiotherapiepraktijk Van Eijk in het Eindhovense Stratum zijn deze week uit voorzorg in quarantaine gegaan, nadat er een coronabesmetting was geconstateerd binnen het team.

Van Eijk Fysiotherapie en Manuele therapie, met tien medewerkers, is deze hele week gesloten. De patiënten zijn telefonisch op de hoogte gebracht. Met hen worden nieuwe afspraken gemaakt, laat Marieke van Eijk weten.

"Meteen nadat duidelijk werd dat een van ons besmet was, hebben we overleg gehad met de GGD. Omdat we in de afgelopen periode steeds alle hygiëne- en voorzorgsmaatregelen hebben opgevolgd, werd geen van de collega's of patiënten bestempeld als nauw, risicovol contact", aldus Van Eijk.

"Van de GGD hoefden we dan ook niet dicht. Puur uit preventie hebben we besloten toch met zijn allen in quarantaine te gaan. De veiligheid van onze patiënten en medewerkers staat immers voorop."

De praktijk op de Piuslaan en de vestiging in het Granida Gezondheidscentrum aan de PC Hooftlaan gaan maandag weer open.