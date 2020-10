Zorgorganisatie Diagnostiek voor U sluit een groot deel van haar bloedprikposten in de regio Eindhoven vanwege het coronavirus en het zorgbeleid 'Zinnige, zuinige zorg'.

De organisatie gaat terug van 89 naar 27 prikposten in de regio, zo is te lezen in de nieuwsbrief van huisartsenpraktijk Artois in de wijk Achtse Barrier in Eindhoven. Voor de Achtse Barrier betekent het dat er geen prikposten meer zijn in de wijk.

Tijdens de coronacrisis hebben Diagnostiek voor U en De Bloedafname, van het Catharina Ziekenhuis, uit voorzorg het grootste gedeelte van de bloedafnamelocaties gesloten. Op de huidige locaties kan de zorg voor patiënten veilig plaatsvinden. Zij voldoen aan alle coronamaatregelen.

Lynn Rulkens, secretaris raad van bestuur van Diagnostiek voor U geeft aan dat de organisatie genoodzaakt is haar serviceniveau te verlagen. "Het speelt breed in Nederland. Vergoedingen die zorgverzekeraars willen betalen voor bloedafname en onderzoek dalen al jaren. Wij kunnen daardoor niet meer de service bieden die cliënten gewend waren."

Het zijn geen personele bezuinigingen. "Het aantal uren bloedafname neemt niet af, wel het aantal locaties. Het is een maatregel die bijdraagt aan het landelijk beleid voor zinnige en zuinige zorg. Zo kunnen wij goede zorg blijven bieden tegen betere tarieven", vervolgt Rulkens.

Het exacte aantal prikposten dat geopend blijft, is afhankelijk van de vraag. Er is een plan opgesteld voor optimalisatie van het netwerk van bloedafnamelocaties, dat afgestemd wordt met de Cliëntenraad, zorggroepen en huisartsen. Op uiteindelijke locaties moet personeel veilig kunnen werken.