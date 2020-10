Eindhovenaren met een laag inkomen kunnen gratis twee uitwasbare mondkapjes krijgen. De gemeente Eindhoven heeft mondkapjes voor circa vijfduizend inwoners besteld, vertelde wethouder Renate Richters (GroenLinks) dinsdagavond in de gemeenteraad.

De wethouder reageerde op een breed gesteunde oproep van het CDA om mondkapjes gratis aan te bieden aan mensen met een kleine portemonnee.

Richters vertelde dat de bestelling is geplaatst direct nadat vorige week het advies werd gegeven om een mondkapje te dragen in bijvoorbeeld de supermarkt en het café.

De gratis herbruikbare mondkapjes worden uitgedeeld door WIJEindhoven en bij de Voedselbank. De uitgifte vindt plaats zonder registratie of gedoe, onderstreepte de wethouder. "We weten welke doelgroep hier bij is gebaat. We gaan geen inkomensgegevens vragen."

Doordat WIJEindoven nog mondkapjes op voorraad heeft, kan de uitgifte meteen beginnen.

Het CDA in Eindhoven lanceerde het idee vorige week. Ook op andere plaatsen in de regio zijn vergelijkbare initiatieven ontstaan. CDA-fractievoorzitter Linda Hofman constateert dat nog niet iedereen in Eindhoven gehoor geeft aan de oproep om in publieke binnenruimten een mondkapje te dragen. Volgens haar mag geld daarbij geen rol spelen.