Een verdachte van een steekpartij in Eindhoven heeft in hoger beroep bij het Bossche gerechtshof geen zeven maar vier jaar straf gekregen. De rechtbank zag dit eerder als poging tot moord, maar de verdachte en het Openbaar Ministerie (OM) waren het daar niet mee eens.

Nawid H. (32) werd begin januari 2019 's nachts opgepakt met zijn broer in diens auto. Even daarvoor was hij bij een kennis langs geweest op de Tongelresestraat. Vlak ervoor had H. die kennis gebeld om te kijken of hij thuis was.

Toen de man opendeed, stak Nawid H. het slachtoffer negen keer. Hij had de messen bij zijn arrestatie nog bij zich, met bloed van het slachtoffer. Ook H.'s telefoon gaf aan dat hij op het moment van de steekpartij bij het slachtoffer in de buurt was.

Het OM dacht aan een drugsruzie en zag geen echte opzet. De rechtbank zag dit wel en gaf H. zeven jaar, met een speciale maatregel om hem na zijn straf in de gaten te houden.

H. ging in hoger beroep. Het OM eiste opnieuw 'slechts' vier jaar cel en daar was het hof het mee eens. De maatregel streepte ze door.