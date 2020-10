Boa's van de gemeente Eindhoven hebben zaterdag controles uitgevoerd op een aantal sportparken in Eindhoven in verband met het overtreden van coronamaatregelen. Een onbekend aantal mensen is aangesproken en gewaarschuwd. Er zijn nog geen verbalen uitgeschreven.

Eén van de controles werd zaterdagochtend uitgevoerd bij voetbalclub RPC op sportpark De Heihoef in Eindhoven. Daar waren op dat moment alle vier de velden bezet met jeugdwedstrijden en jeugdtrainingen. Vier boa's controleerden of de club de nieuwe corona-regels respecteerde. Volgens de gemeente is zaterdag bij meerdere sportclubs in Eindhoven gecontroleerd.

Afgelopen week vaardigde het kabinet nieuwe regels uit om verspreiding van het coronavirus in te dammen. Sportkantines zijn tot nader order gesloten, bij wedstrijden en ook bij trainingen mag geen publiek langs de kant staan. Slechts directe begeleiders -ook chauffeurs van spelers bij uitwedstrijden- hebben toegang tot een sportaccommodatie. Zo moesten ouders van de allerjongsten van RPC zaterdagochtend buiten de poorten blijven en hun kroost daar aan de trainers meegeven, wat niet tot enige problemen leidde.

Volgens een woordvoerder van de gemeente Eindhoven zijn er tijdens de controles zaterdag geen boetes uitgedeeld. "We hebben een aantal mensen aangesproken en er zijn een aantal waarschuwingen uitgedeeld", zegt een woordvoerder van de gemeente. "Bij evidente overtredingen zullen de boa's niettemin direct tot het uitschrijven van een boete overgaan."

Op welke sportparken zaterdag is gecontroleerd kon de woordvoerder van de gemeente niet zeggen, evenmin over de locaties zondag. "Dat er zondag weer gecontroleerd gaat worden, is duidelijk, maar het is niet slim om te zeggen wáár we dat gaan doen!"