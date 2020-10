Premier Mark Rutte kwam deze week met het dringende advies om in zoveel mogelijke openbare ruimtes een mondkapje te dragen. In Eindhoven hebben elf winkels inmiddels besloten om dat advies over te nemen.

Het gaat om Decathlon, De Bijenkorf, C&A, The Sting, ICI Paris XL, JD Sports, Mango, Monki, TK Maxx, Kruidvat en Primark.

De winkels geven allemaal bij de ingang aan dat het dragen van een mondkapje verplicht is. Mogelijk komen er binnenkort meer winkels die besluiten om een mondkapjesplicht in te stellen.