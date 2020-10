Het Eindhovense stadsbestuur haalt ook de komende maanden later geplande werkzaamheden in de stad naar voren. Daarmee wil het college van B en W proberen de stadseconomie draaiende te houden.

Wethouder Stijn Steenbakkers (CDA) van onder meer economische zaken en Brainport heeft dat bekendgemaakt. Aanleiding daarvoor zijn de positieve effecten die deze maatregel heeft op de bedrijvigheid in de stad, zo laat Steenbakkers aan de gemeenteraad weten.

Eerder dit jaar, eind april en een paar weken na het uitbreken van de coronacrisis, besloot het gemeentebestuur om onderhoudswerkzaamheden in de stad eerder uit te laten voeren dan van tevoren was gepland. Bijna een half jaar nadat die maatregel werd afgekondigd, is nu becijferd dat daarmee 34 verschillende onderhoudsklussen in de stad zijn uitgevoerd. Dat is goed voor een bedrag van in totaal 13 miljoen euro uit de gemeentekas.

Kennedylaan

Het gaat daarbij met name om onderhoudswerkzaamheden. Zo is er aan een aantal gemeentelijke panden sneller onderhoud gepleegd dan was voorzien. Verder is bijvoorbeeld de renovatie van de Kennedylaan een aantal maanden naar voren gehaald. Hetzelfde geldt voor het opknappen van enkele fietspaden en om asfalteringswerkzaamheden.

"Dergelijke werkzaamheden konden we de afgelopen tijd bovendien een stuk makkelijker uitvoeren dan normaal het geval zou zijn geweest, omdat er veel minder verkeer op de weg was dan gebruikelijk", zo licht een woordvoerder van het college van B en W toe.

De komende maanden wil het stadbestuur op die lijn voortborduren, aldus wethouder Steenbakkers. Om wat voor bedragen het gaat en welke projecten het betreft, moet nog op een rijtje gezet worden.

Pijn verzachten

"Maar het doel van deze maatregel moge duidelijk zijn", stelt de wethouder. "De economie heeft een flinke klap gekregen en heeft nog steeds behoorlijk te lijden onder de coronacrisis. Waar we kunnen doen we al het mogelijke om de pijn te verzachten en de gevolgen van die crisis te dempen."

"Enerzijds doen we dat door extra geld te stoppen in het maatschappelijk middenveld: de cultuursector, de sportwereld, de buurthuizen en het verenigingsleven. En anderzijds door als stadsbestuur eerder geld uit te geven aan onderhoud, om zo ook het lokale en regionale bedrijfsleven van meer werk te voorzien", aldus de wethouder.

Expliciete voorwaarde is wel dat het moet gaan om het aanbesteden van klussen die buiten de Europese aanbestedingsregel vallen, aldus de gemeentelijke woordvoerder. De einddatum van deze nieuwe regeling is vastgesteld op 1 juli volgend jaar.