Grote kans dat de strengere coronamaatregelen roet in het eten gooien voor je weekendplannen. Zo kun je niet meer naar je favoriete kroeg tot in de vroege uurtjes en mag je nog maar met maximaal drie vrienden op het terras neerploffen. Gelukkig hoef je je weekend niet helemaal op de bank door te brengen: er zijn nog genoeg 'uitjes' die wel doorgaan.

RGB Music Bingo Bar

Bij de RGB bar kun je de komende drie weken (op gepaste wijze) losgaan bij de Music Bingo Show. Daarbij kun je ook nog toffe prijzen winnen! Woon een show bij vanaf 1 oktober tot en met 4 oktober tussen 15.30 uur en 22.00 uur.

Hekserijen in het PreHistorisch Dorp

Twee dagen lang krijg je de kans jezelf onder te dompelen in de wereld van magie tijdens Heksia in het PreHistorisch Dorp. Leuk voor heksen van jong en oud. Dus zet je ketel klaar en stap op je bezemsteel op zaterdag of zondag van 9.30 uur tot 13.00 uur of van 13.30 uur tot 17.00.

Stoepkrijten tijden Here Today Gone Tomorrow

Dit weekend kan iedereen zijn stoepkrijtkunsten laten zien tijdens Here Today Gone Tomorrow. Erosie en Jess Oberlin zetten de puntjes uit, jij maakt de kunst! Een leuk evenement voor jong en oud op zondag van 12.00 uur tot 16.00 uur op het Stationsplein in Eindhoven.

Funky Bizniz Rararadio Takeover

Stappen gaat nu niet, maar daar heeft club Funky Bizniz iets op verzonnen. Zondag draaien ze de hele dag de lekkerste nummers. Gratis te beluisteren op de radiostream tussen 11.00 uur en 23.00 uur.

LOUIS' Dinner Club

Genieten van live muziek, lekkere cocktails en een heerlijk diner. Bij LOUIS' Dinner Club bij café Thomas doe je het alle drie tegelijk op zondag tussen 16.00 uur en 21.00 uur.