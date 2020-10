Een man is donderdagavond op straat overvallen in Eindhoven. Hij kreeg een klap op zijn hoofd en meteen daarna werd zijn tas gestolen. De politie is een onderzoek gestart.

De man liep van het Lichtplein de Lichtstraat in. Daar kreeg hij plotseling een klap op zijn achterhoofd. Meteen daarna werd de tas afgepakt. De dief sprong vervolgens achterop een scooter met daarop een bestuurder die gas gaf en ervandoor ging.

Kort na de overval werd een Burgernetmelding verspreid zodat mensen konden uitkijken naar de daders. Dat bleef zonder succes. Het slachtoffer hield een pijnlijke plek op zijn achterhoofd over aan de beroving.