In een woning in Woensel-Zuid troffen agenten donderdagmiddag na een anonieme melding een vuurwapen en grote hoeveelheid cocaïne aan. Op de achtergrond stond de serie Breaking Bad aan op de televisie.

De agenten waren blij dat ze mondkapjes droegen, want alles rook naar verdovende middelen en overal lag en zweefde wit poeder, zo vertellen ze op de Instagram-pagina van Politie Eindhoven.

Wijkagent Jens was aanwezig bij de huiszoeking. Volgens hem was de geur van cocaïne niet te missen en leek het alsof er een bus poedersuiker om was gevallen.

Op de televisie speelde de Amerikaanse hitserie Breaking Bad, een verhaal over een ongeneeslijk zieke scheikundeleraar die crystal meth produceert om zijn behandelingen te betalen.

De recherche gaat verder met het onderzoek. Volgens wijkagent Jens was de verdachte ten tijde van de doorzoeking niet aanwezig maar komt hij zich op het bureau melden.