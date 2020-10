De politie heeft een vermeend lid van de zogenaamde bloedprikbende aangehouden. Het gaat om een 24-jarige man uit Lelystad. Het is de derde en volgens de politie laatste aanhouding in de zaak. De bende sloeg onder meer toe in Eindhoven.

De leden van de bloedprikbende deden zich voor als medewerkers van de thuiszorg. Onder het mom van bloedprikken betraden zij de woning van de slachtoffers om ze vervolgens te bestelen van geld en pinpassen. Daarna werd er bij verschillende banken geld opgenomen.

De man werd vrijdag aangehouden en is woensdag voorgeleid bij de rechter-commissaris. Hij zit nog vast. In maart werden al een man uit Utrecht en een vrouw uit Ede aangehouden. De babbeltrucs vonden niet alleen plaats in Eindhoven, maar onder meer ook in Utrecht. In Goirle trapte een vrouw niet in de truc. Bij een van de zaken was er beeldmateriaal beschikbaar van de verdachten, waardoor zij geïdentificeerd konden worden.

Eindhoven

Op donderdag 17 oktober was het raak in Eindhoven. Een alleenstaande man (destijds 90) uit de wijk Vlokhoven, vlakbij Winkelcentrum Woensel, werd slachtoffer. Het ging volgens de politie om een man die erg slecht te been is. De daders waren in het Eindhovense geval een man en een vrouw.