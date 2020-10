Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag vier jaar celstraf geëist tegen een man uit Valkenswaard die wordt verdacht van poging tot doodslag op het Stratumseind in Eindhoven vorig jaar september. Een man raakte hierbij zwaargewond.

Volgens de officier van justitie Stijn Revis scheelde het 1 centimeter voordat de steekwond in de borst van het slachtoffer dodelijk was geweest.

Het slachtoffer liep tegen de vriendin van de verdachte aan, of probeerde haar te laten struikelen. De verdachte voelde een klap op zijn hoofd en zwaaide toen met zijn hand naar achter, zegt hij.

Het wordt de verdachte aangerekend dat hij daarna niet is weggelopen. Daarentegen trok hij een mes, klapte dat open en stak toe. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op, waaronder een gebroken rib.

De verdachte was er niet op uit om het slachtoffer te doden, maar er was volgens de officier van justitie wel alle kans dat dat het gevolg was. Dat maakt het poging tot doodslag, aldus Revis.

Advocaat Jules van Wijk ziet het anders. Het slachtoffer zei bij zijn aangifte dat hij zelf agressief was. Volgens hem viel hij van achteren aan en "was hij mogelijk door het lint gegaan". Volgens Van Wijk ging het voor zijn cliënt dus om zelfverdediging.

Zelf kon de verdachte weinig vertellen. Hoe en waarom het gebeurde weet hij niet goed meer. "Onbewust", zei de verdachte, maar dat vindt de rechter juist zorgelijk. "Dus als ik u morgen tegenkom, kan het weer misgaan", vroeg ze. Hij schudde nee. Volgens deskundigen "ligt agressie niet in de aard van de verdachte".