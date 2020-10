De vakbond FNV pleit voor gratis mondkapjes in de regio Brabant-Zuidoost. "Mensen met de kleinste portemonnees hebben het al extra zwaar door het coronavirus en kunnen de kosten voor die mondkapjes er niet bij hebben”, zegt Maureen van der Pligt, bestuurder van FNV Uitkeringsgerechtigden.

"Helemaal niet nu je in sommige steden en regio's het dringende advies krijgt om een mondkapje te dragen en winkels je mogen weigeren als je dat niet doet." De vakbond vraagt gemeenten om de mondkapjes te betalen vanuit de bijzondere bijstand of met een algemene tijdelijke maatregel.

"Schenk alle minima desnoods vijf stoffen, wasbare mondkapjes, zoals ze bijvoorbeeld al doen in Rotterdam. Dat zou heel veel mensen wat lucht geven", aldus Van der Pligt. De gemeente Eindhoven heeft nog niet gereageerd op de oproep.

Vanaf dinsdagavond geldt het dringende advies voor de hele regio Brabant-Zuidoost om mondkapjes te dragen in publieke binnenruimtes. Ketens als de Jumbo en de Albert Heijn ondersteunen het advies van het kabinet en een aantal burgemeesters om een mondkapje te dragen in de winkel, maar zij laten de keus aan klanten of zij dit daadwerkelijk doen.

Wel wordt bij een bezoekje aan het Philips Museum of de Bijenkorf een mondkapje verplicht. De HEMA gaat klanten die geen mondkapje dragen niet weigeren. Volgens de winkelketen is het niet aan winkeliers om dergelijke maatregelen af te dwingen. De winkelketen onderzoekt nog of het mogelijk is om aan de deur gratis mondkapjes aan te bieden.

'Als winkels mondkapjes gaan verplichten, leidt dat tot agressie'

In Brabantse regio's waar mondkapjes nog niet dringend worden geadviseerd, zoals in Breda, zijn ook steeds meer mondkapjes te zien in supermarkten.

Als winkels mondkapjes gaan verplichten, leidt dat naar verwachting tot veel extra discussie en zelfs agressie aan de deur, geeft supermarktkoepel CBL aan. De branche wil het personeel daarvoor behoeden.

Het personeel krijgt in de betreffende gebieden eveneens het advies een mondkapje te dragen, maar volgens het CBL mogen ook medewerkers bij de supermarkten zelf bepalen of zij dit doen.