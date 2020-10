Een 25-jarige man uit Helmond is maandag door de politie aangehouden voor een mishandeling in november vorig jaar tijdens winterfestival Bontgenoten in Eindhoven. De man zou betrokken zijn geweest bij het incident waarbij het 27-jarige Eindhovense slachtoffer een oog verloor.

Bij die mishandeling liep het slachtoffer een gebroken oogkas, gebroken jukbeenderen en een gebroken neus op. De verwondingen aan zijn oog waren zo ernstig, dat hij voor de rest van zijn leven zijn linkeroog moet missen.

Wat de precieze rol van de Helmondse verdachte is, is nog onduidelijk. De politie doet nader onderzoek naar wat er in november precies is gebeurd. De aangehouden verdachte zit vast voor verder verhoor.