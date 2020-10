Een vijftienjarige jongen is zondagochtend op het politiebureau aan de Mathildelaan in Eindhoven aangehouden voor een gewapende overval op de Primera in winkelcentrum Woensel op 17 september.

De jongen werd toevallig herkend door een agent bij een opstootje in een stadsbus op de Neckerspoel toen hij niet wilde betalen. De jongen kreeg ruzie met het personeel, die de politie waarschuwde.

De agent herkende hem van een interne briefing waar zijn foto op stond als verdachte van de gewapende overval. De tweede verdachte is nog spoorloos. De twee daders hadden een mes en sloegen na de overval op de vlucht.