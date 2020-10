De Eindhovense golfbaan Welschap sluit eind dit jaar de deuren. Volgens de directie bleek het niet mogelijk om het terrein financieel gezond te houden. Dat staat in de brief die vrijdag is verstuurd aan abonnementhouders en clubleden.

Clubleden kunnen nog tot 31 december terecht op het complex aan de Welschapsedijk. De directie wijt het besluit aan de toename van het aantal golfbanen in de regio en een krimp van het aantal vaste golfers.

Ook de groei in populariteit van negen holes-banen ten opzichte van achttien holes, zoals bij Welschap, speelt mee, staat in de brief. "Deze ontwikkelingen zullen helaas alleen nog maar versterkt worden, waardoor er in de toekomst ook geen kansen voor een gezonde exploitatie zijn."

Welschap bestaat dit jaar 34 jaar. Als onderdeel van een concern verkeerde de baan eerder al eens in financiële problemen.