Een fietsster is vrijdagavond gewond geraakt bij een aanrijding door een auto op de Boutenslaan in Eindhoven. De automobilist is na het ongeval doorgereden.

De auto kwam rond 23.30 uur van de Boutenslaan en wilde de Hoogstraat oprijden.

De bestuurder ziet de fietsster over het hoofd, raakt haar en rijdt door. De vrouw op de fiets is met een gebroken been en of enkel naar het ziekenhuis gebracht.

De politie doet onderzoek en hoort getuigen.