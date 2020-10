Bij een opvanglocatie aan de Boutenslaan in Eindhoven is vrijdagavond een steekincident geweest. Een man is lichtgewond geraakt tijdens een vechtpartij.

Het incident was rond 21.30 uur. De man liep oppervlakkige verwondingen aan zijn hand op. Die konden door opvangmedewerkers worden verzorgd.

De politie is in gesprek met getuigen en medewerkers van de opvanglocatie om na te gaan wat er precies is voorgevallen.