Er is dit weekend weer veel te doen in Eindhoven: van genieten van muziek in de Zomertuin tot meedoen met de Brewery Run. Een overzicht van de activiteiten.

Laatste week bij Stadsoase De Zomertuin

Nog even en dan is Stadsoase de Zomertuin alweer weg. Dit is de laatste week dat je in de stad, met de voeten in het zand, kunt genieten van heerlijke muziek. Dit weekend is het sluitingsprogramma.

Waar: Stadsoase de Zomertuin

Wanneer: woensdag 23 september tot en met zondag 27 september

Prijs: 31,90 euro voor twee personen

Meer informatie

Platenbeurs: Metal Record Fair

Al maanden op zoek naar die ene metal- of hardrockplaat? Misschien vind je deze zondag wel op de Metal Record Fair.

Waar: Effenaar

Wanneer: zondag 27 september van 12.00 tot 17.00 uur

Prijs: gratis

Meer informatie

Brewery Run Eindhoven

Tijdens de Brewery Run Eindhoven ren je een paar kilometer en kun je daarna neerstrijken op een terras voor een welverdiend drankje.

Waar: start is bij het station

Wanneer: zondag 27 september van 11.00 tot 19.00 uur

Prijs: 27,50 euro per persoon

Meer informatie

Summerfall festival

Sluit de zomer goed af met Summer Festival. Geniet in een intieme huiskamersetting van deuntjes uit verschillende culturen en stijlen.

Waar: FIFTH NRE

Wanneer: vrijdag 25 september tot en met zondag 27 september

Prijs: 5 euro per kaartje

Meer informatie

Exit at the beach closing party

Nog een sluitingsfeestje, het zomerseizoen is hierna toch echt over. Na een maand Exit bij Insight Beach, vindt zaterdag de laatste editie plaats.