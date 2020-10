Een negentienjarige man uit Eindhoven is woensdagavond rond 19.15 uur in zijn onderarm gestoken in Helmond. Twee mannen zijn er vandoor gegaan.

Mogelijk ging het om een beroving waarbij is gestoken. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer nagekeken, maar de verwondingen vallen mee.

De melding van de steekpartij kwam van de Spoorstraat, maar de gewonde man werd gevonden op de Generaal Pattonstraat. Hij bleek lichtgewond en hoefde niet naar het ziekenhuis. Op beide locaties is onderzoek gedaan.

De politie onderzoekt het steekincident en heeft daarbij onder meer de scooter van het slachtoffer meegenomen, zodat er technisch onderzoek gedaan kan worden. Het slachtoffer zelf is meegegaan naar het bureau om aangifte te doen.