De pop gewikkeld in lakens met bloedvlekken erop die maandagochtend gevonden werd in de bosjes van Eindhoven, blijkt uit een escaperoom te komen.

Tim Hoeijmans, eigenaar van Escaperoom040 heeft de pop per ongeluk vergeten tijdens de verhuizing van zijn escaperoom zondagmiddag.

Hoeijmans belde maandag direct de politie, nadat hij de berichtgeving in de media zag "Ik vertelde dat ik de eigenaar van het 'lijk' was en dat het echt om een ongelukje ging", vertelt hij aan In de Buurt Eindhoven. "Eerst reageerde de agent nog serieus, dat ze de zaak wel in behandeling moesten nemen. Later kon hij er wel om lachen."

De eigenaar van de escaperoom wil graag in contact komen met de wandelaar die het 'ingepakte lichaam' vond.