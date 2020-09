Een chauffeur is woensdag voor de derde keer in korte tijd staande gehouden omdat hij betrapt werd met zijn telefoon achter het stuur. Ditmaal werd hij in Eindhoven staande gehouden.

Een motoragent zag de man rijden met zijn toestel in zijn hand, zo meldt de Verkeerspolitie. Toen hij werd aangesproken, bleek het voor de derde keer in drie weken tijd te zijn dat dit gebeurde. ,

De agent heeft hem geadviseerd zijn telefoon voortaan weg te leggen en zijn aandacht op de weg te houden. De chauffeur vroeg vervolgens of de bekeuring naar zijn baas gestuurd kon worden, zodat het geld van zijn salaris kon worden ingehouden.