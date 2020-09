Basisschool BoschAkker in de Eindhovense wijk Berckelbosch is donderdag en vrijdag gesloten vanwege een coronabesmetting bij een leerkracht. Alle leerkrachten en medewerkers worden getest. Dat meldt de school op hun website.

"Afgelopen vrijdag heeft het gehele team een studiedag gehad. Omdat de leerkrachten allemaal bij elkaar in de buurt zijn geweest is besloten door de GGD dat alle leerkrachten en medewerkers van de school getest moeten worden. Hierdoor kunnen we, in afwachting op de uitslag van de test, de school niet open houden," is te lezen op de site.

Volgens de school is de leerkracht sinds haar besmetting niet in aanraking geweest met ouders en leerlingen. Ze hopen dat de uitslagen voor aanstaande maandag binnen zijn zodat de school weer open kan.