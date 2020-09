De herinrichting van de Eindhovense binnenstad begint in november met de voorbereidingen op Stratumseind. Daar wordt archeologisch onderzoek gedaan naar de zogenaamde Stratumse poort die hier over de stadsgracht toegang gaf tot te stad. Ook wordt dan de bodem gesaneerd.

De echte schop voor de vervanging van de rode steentjes gaat pas in de zomer van 2021 de grond in, zeiden de betrokken ambtenaren maandag. Dan zijn alle voorbereidingen klaar. Mocht de Stratumse poort gevonden worden, dan blijft die in de grond liggen.

Al is het nog wel spannend of het hele project voor de 18 miljoen euro die de gemeente er voor heeft uitgetrokken, ook daadwerkelijk uitgevoerd kan worden.

Volgens projectmanager Roelie Moskate hangt veel af van de aanbesteding van zowel de zogenaamde Eindhovense steen als het werk. "Dan moet blijken of het ook gemaakt kan worden voor de bedragen die wij zelf nu ramen", aldus Moskate tijdens een presentatie aan de Eindhovense gemeenteraad.

Herinrichting in verschillende fasen

De herinrichting van Stratumseind gaat een half jaar duren, in nog te bepalen deelstukken. Daarna komt als volgende fase het deel Rechtestraat-Hooghuisstraat-Demer aan bod.

Het ontwerp start daarvoor in maart 2021. Gevolgd door Vrijstraat, Marktstraat, Nieuwstraat, Hermanus Boexstraat (start ontwerp in maart 2022) en Markt, Jan van Lieshoutstraat, Ten Hagestraat en Jan van Hooffstraat. De uitvoering begint dan steeds ongeveer een jaar later.

Opvallend is dat de Markt genoemd wordt, zei raadslid Arnold Raaijmakers (PvdA). Die was eerder uit de voorlopige plannen gehouden omdat de kosten opliepen. Volgens Moskate hoopt het college voor de Markt geld te vinden tegen die tijd. Dat moet dan uiterlijk 2022 geregeld worden.

Voorlopige ontwerp voor Stratumseind

Het voorlopig ontwerp voor Stratumseind toont het principe van de herinrichting: stoepen van de beige gespikkelde Eindhovense steen en asfalt in het midden van de weg. Maar dan zonder hoogteverschil, zodat bijvoorbeeld terrassen ook op het middenstuk kunnen staan.

Het straatmeubilair dat op Stratumseind en in de stad moet komen te staan, zoals bankjes, prullenbakken en dergelijke is nog niet ontworpen. Het oude meubilair zal hergebruikt worden, maar wel met een nieuwe Eindhovense touch, aldus de ambtenaren.

Op Stratumseind komen enkele tientallen bomen te staan. Daarvoor per boom 20 kuub plaatsmaken in de bodem was nog een van de lastigste klussen erkende ontwerpleider Toine Schoester.

Omdat de straat zo smal is, is daar weinig plaats. Zodanig zelfs dat een deel van de nieuwe hemelwaterafvoer (gescheiden van het vuilwaterriool) zelfs omgeleid wordt via het Stadhuisplein. Dat kost waarschijnlijk wat meer, maar daardoor hebben volgens Schoester de cafés op Stratumseind wel minder last van de grote klus. "Anders hadden de cafés tussen 't College en de Begijnenhof zeker een tijdje dicht gemoeten", aldus de ambtenaar.

Al stiekem begonnen

Eigenlijk is de gemeente stiekem al begonnen met het werk. Op Stratumseind is al nieuwe waterleiding gelegd in afwachting van de grote werkzaamheden. Die ligt ook in de smalle stroken langs de gevels van Stratumseind; daar is straks plaats voor alle kabels en leidingen, zodat onder het asfalt ruimte is voor de riolering.