Onderdeel Mansveld Expotech Beurzen & Evenementen van Mansveld Techniek in Eindhoven is failliet. Mansveld hoopt een doorstart te kunnen maken met een deel van de 57 medewerkers die als gevolg van het faillissement hun baan verliezen

Mansveld Expotech heeft zelf het faillissement aangevraagd. De rechtbank Oost-Brabant heeft het faillissement dinsdag uitgesproken, zo bevestigt een woordvoerder. Mr. R. van Oeijen van Holla Advocaten in Eindhoven is aangesteld als curator.

Het voorlopig ontbreken van perspectief voor werk in de beurzen- en zakelijke evenementenbranche als gevolg van de coronacrisis is aanleiding voor de ingreep, zegt commercieel directeur Richard Kluijtmans van Mansveld Expotech.

De werkmaatschappij van Mansveld Techniek is behalve voor het onderdeel Beurzen & Evenementen ook verantwoordelijk voor Mansveld Expotech Infra, dat optreedt als huisinstallateur van evenementenlocaties als de RAI en de Jaarbeurs. Dit bedrijfsonderdeel met 46 medewerkers is niet in het faillissement betrokken.

Faillissement was onvermijdelijk volgens directeur

Volgens directeur Kluijtmans was een faillissement van het onderdeel Beurzen & Evenementen onvermijdelijk. "Het is nodig om de rest van het bedrijf niet in gevaar te brengen." Mansveld Techniek telt in totaal zo'n 380 medewerkers. Medewerkers van Beurzen & Evenementen werken vanuit vestigingen in Eindhoven, Amsterdam en Goor.

Kluijtmans verwacht dat het markt voor beurzen en zakelijke evenementen zich pas in de zomer van 2021 enigszins kan herstellen. Op de veel langere termijn ziet hij nog altijd een toekomst voor de zakelijke evenementen.

Om die reden wil het bedrijf "in overleg met de curator uiteraard" een doorstart maken met het failliete bedrijfsonderdeel. Een deel van de medewerkers zou bij Mansveld Expotech een andere baan kunnen krijgen, een ander zou bij andere onderdelen van Mansveld Techniek in dienst kunnen treden.

Volgens Kluijtmans heeft Mansveld Expotech Beurzen & Evenementen alle rekeningen betaald en zijn er geen schuldeisers. In de afgelopen periode slankte het bedrijfsonderdeel al af met tijdelijke contractanten en inleenpersoneel, van zo'n 70 medewerkers naar de 57 medewerkers die nu in vaste dienst waren.