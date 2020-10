Inloophuis De Eik in Eindhoven is na weken van beperkingen vanwege de coronacrisis weer volledig geopend. Mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden kunnen er weer samenkomen.

De Eik wordt bijna volledig gerund door negentig vrijwilligers, die zich inzetten om van het inloophuis een fijne plek te maken. Ze worden kort gezegd ingedeeld in drie groepen: gastheer/gastvrouw, de club die activiteiten aanbiedt en het projectbestuur. Veel van de vrijwilligers zijn ook ervaringsdeskundige en snappen als geen ander wat de diagnose kanker met je doet.

"Mensen die de diagnose krijgen, gaan door allerlei fases heen. We zijn hier om hen te helpen om die fases in kaart te brengen. Pas als we een gesprek hebben gehad gaan wij nadenken over wat wij onze gast kunnen aanbieden", zegt Wim van Vroonhoven, een van de gastheren.

"Wij bieden een ontmoetingsplek voor lotgenoten", licht externe coördinator Jacqueline Selbeck verder toe. "Je mag hier praten, creatief zijn, sporten, noem maar op. Er is ruimte voor wat jij nodig hebt. Daarnaast bieden we ook hulp aan de naasten en nabestaanden. Veel naasten willen natuurlijk niet diegene met kanker extra belasten met hun zorgen dan zijn wij er om te luisteren naar hun verhaal. Praten werkt helend.”