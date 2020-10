Op de A2 bij knooppunt De Hogt is maandagochtend een auto omgeslagen. Hoe het met de bestuurder van de auto is, is nog niet bekend.

Het is ook nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De hulpdiensten zijn nog bezig met het onderzoek.

Door het ongeval stond er een lange file op de A2. Er was tijdelijk maar één rijstrook open, maar inmiddels is de hele weg weer vrij.