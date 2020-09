Een 27-jarige man heeft een oog verloren nadat hij afgelopen november werd mishandeld tijdens het winterfestival Bontgenoten in Eindhoven. De politie is op zoek naar verdachten en besteedt aankomende maandag in Bureau Brabant aandacht aan de zaak.

De mishandeling gebeurde op 2 november 2019 tijdens het festival in het Philips de Jonghpark in Eindhoven. Wat precies de aanleiding voor de vechtpartij was, is nog steeds niet helemaal duidelijk.

Mogelijk kreeg het latere slachtoffer onenigheid met een jonge vrouw. Daarop gingen vrienden van de vrouw vermoedelijk verhaal halen en kreeg de man een harde klap.

Een mishandeling met grote gevolgen, zo laat de politie weten. Het slachtoffer liep een gebroken oogkas, gebroken jukbeenderen en een gebroken neus op. De verwondingen aan zijn oog waren zo ernstig, dat hij voor de rest van zijn leven zijn linkeroog moet missen.

De politie is op zoek naar de jonge vrouw met wiens vrienden het slachtoffer ruzie kreeg. Maandagavond besteedt de politie in Bureau Brabant vanaf 18.00 uur aandacht aan de zaak.