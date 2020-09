De gemeente Eindhoven is gestart met onderhoudswerkzaamheden aan het fietspad van de Boschdijk. Het gaat om diverse locaties aan de oostzijde van de Boschdijk, ter hoogte van Prinsejagt, Driehoeksbos en de Achtse Barrier. De werkzaamheden zijn naar verwachting eind oktober klaar.

De gemeente repareert het asfalt en waar een tegelfietspad ligt, komt asfalt. Het fietsverkeer wordt omgeleid en voor autoverkeer is er incidenteel één rijstrook minder beschikbaar. Gele borden geven de omleidingen aan.

Voor CDA-raadslid Remco van Dooren en commissielid Marianne Buenen gaat dit niet ver genoeg. Zij gaan raadsvragen stellen over de veiligheid en kwaliteit van het fietspad van de Boschdijk, gelegen vanaf de 1e Lieven de Keylaan tot aan kerkdorp Acht en de wijk Achtse Barrier.

Zij geven aan dat de fietspaden aan weerszijden in de avond en nacht een onveilig gevoel geven, omdat het pikkedonker is en langs delen van de paden hoge struiken staan.

"Ook als het donker is, moet je veilig van en naar de stad kunnen fietsen. Daarom vragen wij aan het college of zij de fietspaden beter willen verlichten en of zij rekening kunnen houden met snoeiwerk", aldus Van Dooren.

Buenen en Van Dooren vragen alles in één keer goed te doen, door meteen de westzijde aan te pakken. Van Dooren: "Daar ligt het tegelfietspad nog schots en scheef. Het is hoog tijd ook daar de tegels te vervangen door asfalt om het comfort voor de fietser te verbeteren."