Als antwoord op de avondklok voor de horeca in West-Nederland nemen de Eindhovense kroegen het voortouw om soortgelijke maatregelen te voorkomen. Zo komt er meer cameratoezicht om passend advies te kunnen geven aan ondernemers.

De cafés in het westen van het land moeten vanaf vrijdag om middernacht hun lichten aanzetten en geen nieuwe gasten meer binnen laten. Een uur later moet de zaak leeg zijn.

De ondernemersvereniging van Stratumseind, Koninklijke Horeca Eindhoven en de gemeente sluiten de handen ineen om die verordening te vermijden.

"Er worden verschillende nieuwe maatregelen genomen die per direct ingaan", vertelt Ruud Bakker, voorzitter Koninklijke Horeca Eindhoven. "Met name om nieuwe besmettingen te voorkomen maar ook om te laten zien dat de horeca het serieus neemt zodat men uiteindelijk niet met de vinger naar ons kan wijzen."

Extra maatregelen

In de weekenden zullen er extra stewards surveilleren om erop toe te zien dat bezoekers zich houden aan de regels. Daarnaast wordt het een harde regel dat gasten zonder reservering geen plaats krijgen.

Dat zorgt namelijk voor een probleem met de doorloop van de straat. Gert-Jan van der Zee van Café Costa weet er alles van. "Wij zitten in de weekenden elke avond vol. Dan wijzen we rustig honderdvijftig man af. Die gaan dan echt niet direct naar huis hoor."

Verder gaat de gemeente meer cameratoezicht houden om passend advies te geven aan ondernemers en wordt er in de loop van de week nog gekeken naar een 'ground-control' plan. Dit houdt in dat er mogelijk iets van toegangspoortjes komen om de drukte op Stratumseind te beperken.

Daarnaast wilde Bakker vrijdagavond ook andere caféhouders oproepen om geen televisieschermen op de terrassen te plaatsen tijdens PSV. "Wij vrezen dat mensen dan buiten op een hoopje gaan staan om de wedstrijd te goed te kunnen zien. Dat kunnen we als horeca momenteel niet gebruiken."

Avondklok

Een avondklok zoals in het westen van het land is voor de horeca alles behalve wenselijk. Dirk Beljaarts, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland, verwacht hierdoor een toestroom van borrelaars naar het zuiden.

Ondernemers in Eindhoven maken zich er niet zoveel zorgen om. "Dat lijkt me sterk," vertelt Tom van Brussel van 't Lempke. "Wie stapt er nou om twaalf uur nog in de auto voor een paar uurtjes op een terras? Het zijn momenteel eerder Belgen die hierheen komen, en ook dan: vol is vol."

Van der Zee ziet er wel kansen in: "Er zullen best wat meer mensen komen, voor een vrijgezellenfeestje bijvoorbeeld, maar die reserveren van tevoren. Daar heb ik ook meer aan, want die blijven vaak een groot deel van de avond en bestellen nog een flesje. Andere mensen verwachten dat ze nog kunnen kroeghoppen."