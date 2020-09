Met het instorten van de 31 meter lange brug van bierkratjes gemaakt door Technische Universiteit (TU) Delft, blijft Eindhoven wereldrecordhouder. In 2016 maakte studenten van de TU/e een bierkrattenbrug van 26,69 meter.

De studenten van TU Delft bouwden drie weken lang aan wat de langste bierkrattenbrug van de wereld moest worden. De brug stortte direct in toen de ondersteuning werd weggehaald. Volgens de studenten lag het mogelijk aan de harde wind.

Gerben Bouthoorn (30) was als bouwkunde-student een van de makers van de Eindhovense brug. "Natuurlijk zijn we blij dat we het record nog hebben, maar aan de andere kant hoopten we stiekem dat Delft het dit keer zou halen."

"De Eindhovense studenten staan namelijk te trappelen om weer te bouwen, maar het is leuker om een nieuw record te halen. Het is al een jarenlange traditie en als niemand ons record verbetert dan zijn we bang dat het doodbloedt. Dat zou heel jammer zijn", aldus Bouthoorn.

7000 kratten en 80 vrijwilligers

De Eindhovense brug was over rivier de Dommel gebouwd. Ongeveer 7.000 bierkratten waren hiervoor nodig en zo'n tachtig vrijwilligers. Destijds hadden de Delftse studenten het bouwwerk nagemeten en goedgekeurd. Hun record van ongeveer 22 meter sneuvelde.

In november 2018 moesten studenten Civiele Techniek van de Universiteit Twente er ook al aan geloven. Hun brug van 27,8 meter stortte eveneens in.