De Veilgheidsregio Zuidoost-Brabant wil ook particuliere laboratoria gaan gebruiken om door de GGD afgenomen coronatests te laten onderzoeken. Daarmee moet de testcapaciteit in de regio Eindhoven fors worden verhoogd, zodat de huidige wachtlijsten aanmerkelijk korter worden.

Het is nog even afwachten of dat plan haalbaar is, aldus de Eindhovense burgemeester John Jorritsma, tevens voorzitter van de Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant. De vraag is onder meer of het juridisch wel mag dat de beschikbare laboratoriumcapaciteit door de veiligheidsregio kan worden gevorderd, als dat noodzakelijk mocht zijn.



De afgelopen weken is de wachttijd voor het afnemen van coronatests bij een van de drie testlocaties van de GGD Zuidoost-Brabant flink toegenomen. Mensen die een test aanvragen, worden zelfs regelmatig naar plekken buiten deze regio verwezen, onder meer naar plaatsen als Uden, Vianen, Venlo en Veenendaal. Bovendien kunnen ze in heel Zuidoost-Brabant pas na twee dagen terecht voor een test, zo meldt de GGD.

Limiet

"De drie teststraten in Eindhoven, Helmond en Eersel hebben een dagelijkse capaciteit van 1.630 coronatests", aldus Jorritsma. "Daarmee zitten we aan de limiet. Dat komt, zoals in de media al omstandig is uitgelegd, vanwege de beperkte capaciteit in de ziekenhuislaboratoria om alle tests te controleren. Landelijk hebben we nu afgesproken dat we per regio wat aan gaan proberen te doen door ook particuliere laboratoria in te schakelen."

Op de drie Zuidoost-Brabantse teststraten is inmiddels al wel de inrichting afgerond van de zogenoemde 'fast lanes' voor personeel in de zorg en het onderwijs. Zij krijgen binnenkort voorrang bij het afnemen van de test, zo is de bedoeling van het kabinet, omdat in die hoeken het risico op verdere besmettingen vrij hoog is.

Groen Licht

"Wij zijn er klaar voor, het wachten is nu nog op groen licht vanuit Den Haag voordat onze fast lanes operationeel kunnen worden", aldus burgemeester Jorritsma.

De aankondiging van de zoektocht naar particuliere laboratoria door de Eindhovense burgemeester kwam als reactie op vragen van D66-gemeenteraadslid Betty van Geel. Zij was gealarmeerd door recente berichten in de media dat de wachttijden op coronatests in Zuidoost-Brabant fors zijn opgelopen tot twee dagen.